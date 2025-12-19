30 anni di musica, Armonie festeggia con 12 concerti in 6 comuni

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. L’associazione musicale e culturale Armonie APS si prepara a celebrare i 30 anni dalla fondazione con una stagione speciale lunga dodici mesi. Da gennaio a dicembre 2026 sono in programma dodici concerti diffusi nei sei comuni in cui l’associazione opera – Basiliano, Coseano, Dignano, Flaibano, Mereto di Tomba e Sedegliano – ciascuno dedicato a un valore e a un tema specifico. Non solo musica, ma anche laboratori e momenti di comunità, per raccontare il legame tra territorio, giovani e formazione. La realtà del Medio Friuli ha accompagnato nello studio della musica oltre 1400 giovani. Unico evento fuori area sarà a Udine, per i 110 anni di Padre Turoldo.

Accanto al cartellone del trentennale, Armonie ha avviato anche il crowdfunding “Armonie 3.0 – Una scuola di musica per la comunità”, sostenuto da Banca 360. La raccolta fondi, attiva fino al 17 gennaio 2026, punta a 7 mila euro per dotare la sede di nuove tecnologie e strumenti didattici, completando un percorso di crescita che guarda al futuro dell’associazione e dei suoi oltre 300 associati.