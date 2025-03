38 truffe del falso incidente: 10 arresti e 29 denunce

Dieci persone arrestate, 29 denunciate in stato di libertà, 38 truffe scoperte e 150mila euro recuperato. Sono i numeri dell’operazione ‘Fumo del Vesuvio’, con la quale la Procura e i Carabinieri di Trieste hanno smantellato un’organizzazione dedita alle truffe agli anziani. Il sodalizio colpiva non solo in Friuli Venezia Giulia, ma anche in altre regioni del Centro e del Nord Italia: Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Marche.

Il sistema utilizzato per raggirare le vittime, individuate incrociando informazioni contenute in banche dati e social network, era quello del finto incidente. Gli anziani ricevevano la telefonata di un ‘centralinista’ che, facendosi passare per avvocato o carabiniere, minacciava conseguenze per un grave incidente stradale causato da un congiunto. A meno che non venisse consegnata una cospicua somma. Poi, dopo pochi minuti, passava un complice, l’ ‘esattore’, a ritirare i soldi e i preziosi racimolati dal malcapitato di turno.

Le indagini sono partite nel 2023, dopo l’arresto di due donne a Trieste e di un 45enne di origini campane dediti a questo tipo di reato. Da qui sono partiti due filoni d’indagine che, grazie anche al coinvolgimento dei carabinieri di Napoli, hanno permesso di individuare diversi ‘esattori’, pagati 150 euro al giorno per ritirare il bottino, e ‘centralinisti’. Nell’organizzazione, operavano anche altre figure, che avevano il compito di trovare sim telefoniche intestate fittiziamente a persone ignare, noleggiare gli autoveicoli, vendere i preziosi ai ricettatori e reclutare la ‘manodopera’ occasionale. Tutte persone di origini campane. L’attività investigativa è tuttora in corso e ha, come obiettivo, gli organizzatori del sistema, al vertice di questa piramide criminale.

“La pena per la truffa – ha commentato il procuratore facente funzioni di Trieste, Federico Frezza – non è altissima, ma la norma può anche andare bene. Il deterrente c’è se il responsabile viene preso in flagranza ed è condannato per direttissima. Non è che aumentando la pena a dismisura – prosegue – si ottengono risultati per forza. Per un anziano, essere truffato può significare un tracollo economico e anche psicologico, perché si vergogna e si tormenta rivivendo l’episodio. Questi fatti – conclude Frezza – ci riguardano da vicino e noi siamo al servizio dei nostri anziani”.