4 incendi divampano in montagna, uno vicino alla scuola di Claut

4 incendi si sono sviluppati nel corso della giornata in montagna.

Il primo è stato segnalato in mattinata in un’area boschiva nel comune di Verzegnis, in località Monte Navado. Una zona impervia, che si può raggiungere solo percorrendo un sentiero. Per spegnere il rogo è entrato in azione l’elicottero regionale, che ha effettuato 67 lanci. Per le operazioni di bonifica sono intervenuti personale del Corpo Forestale regionale e della Protezione civile, con il supporto dei vigili del fuoco volontari di Moggio Udinese.

Un secondo incendio è stato segnalato poco dopo le 14 in comune di Lusevera, frazione di Vedronza, tra il torrente Torre e la strada. Sono stati attivati Corpo Forestale e Gruppo Comunale di Protezione Civile di Tarcento. Interessata dal rogo una superficie di circa 400 metri quadrati.

Poco prima delle 15 un terzo incendio si è sviluppato in comune di Claut, nelle vicinanze della scuola media. Le fiamme sono state spente grazie all’intervento di vigili del fuoco, corpo forestale regionale e protezione civile. L’area coinvolta è di circa 1.500 metri quadrati.

Alle 17 una nuova segnalazione, in comune di Tolmezzo, alle pendici del Monte Strabut, con l’immediata attivazione dell’elicottero regionale.