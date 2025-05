40 milioni in più per il personale sanitario regionale

La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 40 milioni di euro in più per valorizzare il personale sanitario regionale nel 2025. L’assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha illustrato il piano ai sindacati, sottolineando che i fondi premieranno merito e impegno, contrastando le dimissioni e rendendo più attrattivo il sistema sanitario pubblico, in particolare nelle aree di emergenza-urgenza, dove le indennità potranno raddoppiare quelle nazionali.

Il piano prevede 13,1 milioni per l’emergenza (Pronto soccorso, 118, Sores), inclusi arretrati. Altri 18,8 milioni sono destinati al comparto e 7,2 milioni alla dirigenza medica, coprendo pronta disponibilità, notturni, festivi e produttività. Grande attenzione è rivolta agli infermieri, figura centrale e carente, con risorse per indennità legate a carichi di lavoro e turnazione, favorendo la permanenza in servizio. Il piano, presentato con i vertici ARCS, conferma l’uso dell’autonomia regionale per rafforzare il sistema sanitario e riconoscere i quasi 21.000 professionisti.