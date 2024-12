41 neo dottori di ricerca all’Università di Udine

Sono 41 i nuovi dottori di ricerca per il 2024 che l’Università di Udine ha celebrato oggi nel nono PhD Day dell’Ateneo, la cerimonia di consegna del diploma di dottore di ricerca (PhD). Dieci i corsi coinvolti. Dei neo-dottori, 6 sono rispettivamente di Studi linguistici e letterari e di Alimenti e salute umana, 5 sia del corso in Scienze biomediche e biotecnologiche, in convenzione con il Centro Oncologico di Aviano, sia di quelli in Scienze e tecnologie agrarie e in Informatica e scienze matematiche e fisiche, 4 rispettivamente di Ingegneria industriale e dell’informazione, di Diritto per l’innovazione nello spazio giuridico europeo e di Scienze dell’ingegneria energetica e ambientale, 1 infine sia di Scienze giuridiche sia di Storia dell’arte, cinema, media, audiovisivi e musica. Complessivamente, sono stati 74 i nuovi dottori di ricerca diplomati nel 36° ciclo di studi.

L’evento, svoltosi nell’auditorium della Biblioteca scientifica, è stato introdotto dal prorettore Andrea Cafarelli e dal delegato dell’Ateneo per la ricerca, Alessandro Trovarelli.

“Il titolo di dottorato è il più alto che l’università italiana possa attribuire- ha evidenziato Cafarelli -. È un titolo prestigioso, di cui andare fieri. Ed è una giornata di festa per un risultato importante da condividere con i propri cari e le persone che hanno contribuito al perseguimento di questo importante obiettivo È un momento di gioia anche per i docenti perché giunge a compimento un percorso formativo che richiede impegno da parte di tutti. In questi anni l’università di Udine ha abbiamo aumentato l’investimento nella formazione di terzo livello – ha concluso il prorettore – destinando poco meno di 4 milioni ai dottorati, aumentando le borse di studio, potenziando i laboratori di ricerca e investendo sul corpo docente che si impegna sul terzo livello della formazione”.

Trovarelli ha ppoi ricordato la crescita del dottorato di ricerca: “Negli ultimi anni i dottorati sono aumentati, arrivando a superare il centinaio, grazie sia ai fondi del Pnrr sia agli investimenti dell’ateneo. Inoltre, oltre il 50% degli iscritti provengono da altre università, apportando così un grande valore aggiunto. Infine, è cresciuto anche il numero di corsi. Attualmente, il 40° ciclo comprende 11 corsi di dottorato, a cui si aggiungono altri cinque, a cui l’ateneo friulano partecipa come associato e altri 11 dottorati nazionali, finanziati dal Pnrr”.

La cerimonia è stata arricchita dalla prolusione sul tema “Morphing and shape control: applications to biological and bio-inspired motility”, tenuta da Antonio De Simone, membro del The BioRobotics Institute, della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, del SISSA-Mathlab, International School for Advanced Studies di Trieste e del CISM-International Center for Mechanical Sciences di Udine. Al termine, dopo la consegna dei diplomi, il tradizionale lancio collettivo del tocco, il copricapo che simboleggia l’appartenenza al corpo accademico, mentre il coro “Gilberto Pressacco” dell’Ateneo friulano ha intonato il Gaudeamus.