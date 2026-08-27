445 grammi di oppiacei scovati da Keila: condannato 32enne

Si è concluso con una sentenza di condanna del Tribunale di Pordenone il procedimento penale a carico di un cittadino straniero di 32 anni, imputato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato condannato a due mesi e venti giorni di reclusione e a 460 euro di multa, con la contestuale disposizione di confisca e distruzione di quanto sequestrato.

I fatti risalgono al 2024, quando gli agenti della polizia locale avevano eseguito una perquisizione domiciliare. Durante i controlli era stato decisivo il fiuto del cane antidroga Keila, che aveva consentito di individuare circa 445 grammi di bulbi essiccati di papavero da oppio. Le analisi di laboratorio avevano poi confermato la presenza di principio attivo di morfina per un totale di 68 dosi singole destinate allo spaccio.