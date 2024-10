4Safety FVG conquista Sacile con Ghione e Montermini

Successo su tutti i fronti per il Campus a Sacile di domenica 6 ottobre del 4SafetyFVG Pordenone. Grande partecipazione di pubblico alle attività del progetto di comunicazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale, che la Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l’idea dell’Assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, ha affidato all’AC pordenonese presieduto da Corrado Della Mattia. Un fine settimana arricchito da “Profumi e Sapori” l’enogastronomia in piazza, dove le migliaia di visitatori sono stati costantemente informati attraverso i mega schermi posizionati in Piazza del Popolo ed a Palazzo Ragazzoni.

Andrea Montermini e Jimmy Ghione al centro della scena per condividere messaggi diretti e chiari sul rispetto delle regole, prerogativa imprescindibile della Sicurezza Stradale.

Ruote nella Storia ed il Concorso di Eleganza riservato ad esclusive auto scoperte degli anni ’60 e ’70, hanno ulteriormente accresciuto l’interesse della giornata, con il comune denominatore sul tema della Sicurezza Stradale.

L’intensa attività e lo spiccato interesse verso gli argomenti trattati e le iniziative proposte, sono state sottolineate dal Presidente dell’AC Pordenone Corrado della Mattia, dal Sindaco di Sacile Carlo Spagnol e dall’Assessore comunale allo Sport Alberto Gottardo.

-“Il territorio ha dato una risposta esaltante, la gente ha mostrato tanto interesse, che arriva soprattutto dai giovani e questo è un dato certamente incoraggiante – ha dichiarato Della Mattia, che ha aggiunto – l’interazione con il Comune di Sacile ed in particolare con l’Assessore Gottardo ci hanno permesso di promuovere in modo concreto ed efficace il messaggio che ci è stato affidato dalla Regione FVG. Ci attende tanta strada da fare insieme in modo sicuro, per invertire la tendenza dei dati sulla sicurezza stradale finora allarmanti per la nostra area territoriale”-.

-“Siamo grati ad AC Pordenone per avere coinvolto direttamente la nostra città nel progetto 4SafetyFVG – ha sottolineato Carlo Spagnol, Sindaco di Sacile – un appuntamento da ripetere certamente, che ha riscosso ampio consenso e soprattutto alta partecipazione, anche grazie al contesto particolare del fine settimana. Il rispetto delle regole deve diventare un fatto culturale per essere davvero condiviso e divenire pienamente efficace”-.

-“La collaborazione con l’AC Pordenone si è rivelata non solo efficace ma anche decisamente coinvolgente – ha affermato l’Assessore Gottardo – lo dimostrano gli alti numeri raggiunti durante il fine settimana da tutte le iniziative della nostra città, con 4SafetyFVG che ha saputo catalizzare un forte interesse con i due autorevoli e noti testimonial. Le regole spiegate da un pilota con l’esuberanza di un personaggio TV è di certo un modo originale e diretto di comunicare”-.

Momento centrale del fine settimana sacilese, l’incontro sulla sicurezza in cui il già F.1 e pluri campione GT Andrea Montermini, con la simpatia di Jimmy Ghione, ha esemplificato alcune tecniche di guida comuni alle strade di ogni giorno quanto al racing. Il pilota ed istruttore di guida professionista ed il noto inviato televisivo hanno portato dei parallelismi sui comportamenti da tenere e su situazioni che se conosciute si evitano.

Appuntamento con 4Safety FVG mercoledì 6 e giovedì 7 novembre in Fiera a Pordenone nell’ambito di “Punto d’Incontro”, l’evento dedicato all’orientamento formativo e professionale. Tutte le novità proposte sui social network, sulle pagine AC Pordenone e sul sito www.pordenone.aci.it.