5 lavoratori in nero tra gli stand italiani allestiti alla base di Aviano

Durante i controlli effettuati alla Festa del 4 luglio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno individuato cinque lavoratori in nero tra gli stand enogastronomici italiani allestiti all’interno della Base di Aviano per le celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza americana.

In collaborazione con il Comando dell’Aeroporto Militare di Aviano e il 31° “Fighter Wing” dell’Aeronautica Statunitense, i controlli hanno portato alla scoperta di irregolarità presso due ristoratori ambulanti. Un commerciante di Pordenone aveva quattro lavoratori in nero impegnati nella somministrazione di alimenti pronti al consumo, mentre una gastronomia da asporto ne impiegava uno per il confezionamento del cibo. Inoltre, un terzo esercizio è stato sanzionato per la mancata emissione di due scontrini fiscali.

Dal gennaio 2024, la Guardia di Finanza di Pordenone ha individuato 166 lavoratori in nero e verbalizzato 82 aziende, proponendo la sospensione dell’attività per 43 di queste al competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.