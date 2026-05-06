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50 anni dal sisma, il ricordo del coraggio dei vigili del fuoco

Il 6 maggio 1976 la scossa che devastò oltre 120 comuni: 965 vittime e le testimonianze dei vigili del fuoco, protagonisti delle operazioni di salvataggio
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

A cinquant’anni dal terremoto che sconvolse il Friuli Venezia Giulia, riaffiorano ricordi ancora vivi nelle parole di chi, quella notte, si trovò in prima linea tra le macerie. Era la sera del 6 maggio 1976 quando una violenta scossa di magnitudo 6.5 colpì oltre 120 comuni, devastando un territorio vastissimo e causando 965 vittime. Tra i primi a intervenire, i vigili del fuoco, chiamati ad affrontare uno scenario apocalittico. Buio totale, strade impraticabili e un silenzio irreale, interrotto solo dalle richieste di aiuto.

“Sapevo che la lotta contro il tempo era iniziata”, ricorda uno dei soccorritori dell’epoca, descrivendo la scelta di partire immediatamente alla ricerca dei superstiti anche senza segnalazioni. Le operazioni di soccorso si svolsero in condizioni estreme, tra polvere, macerie e pericoli continui. Eppure, proprio in quel contesto drammatico, non mancarono momenti di speranza. Tra questi, il salvataggio di una bambina rimasta intrappolata sotto una trave a Gemona: un intervento riuscito che segnò profondamente chi vi prese parte. Imponente la risposta dei soccorsi, con circa 1.500 vigili del fuoco e centinaia di mezzi arrivati da tutta Italia.

Un impegno straordinario che costò anche la vita a quattro pompieri, morti in un incidente in elicottero durante le operazioni. Oggi, mezzo secolo dopo, il ricordo di quella tragedia resta inciso nella memoria collettiva, insieme al coraggio e alla dedizione di chi, tra le macerie, ha lottato per salvare vite e restituire speranza a un’intera comunità.

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