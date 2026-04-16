50 di ricerca, Friuli laboratorio della prevenzione sismica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il terremoto del 1976 resta il punto di svolta da cui è nata una delle esperienze più avanzate di prevenzione sismica in Europa. Il concetto è stato ribadito al convegno organizzato dall’Ogs in sala Ajace, a Udine. L’incontro ha provato a fare il punto su un percorso di ricerche e monitoraggi durato mezzo secolo.

Dal Centro di Ricerche Sismologiche all’INGV è stato evidenziato il ruolo decisivo della collaborazione scientifica per migliorare conoscenza e prevenzione.

Sul fronte istituzionale, alla luce del caso Preone, Riccardi ha sottolineato la necessità di ripensare le responsabilità in uno scenario segnato da eventi estremi sempre più frequenti.

A chiudere, anche il segno lasciato dal sisma sulle carriere di generazioni di studiosi, cresciuti nel percorso avviato dopo il 1976.