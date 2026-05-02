50° sisma, domenica dalle 15.30 Santa Messa a Gemona in diretta su Telefriuli

Gemona e l’intero Friuli si apprestano a vivere il momento centrale delle celebrazioni per il 50° anniversario del sisma, e Telefriuli è al fianco della comunità per vivere e raccontare in diretta questi eventi.

Domani, domenica 3 maggio, la nostra emittente trasmetterà in diretta la Santa Messa di ringraziamento e commemorazione che sarà celebrata alle 16 dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana. La diretta prenderà avvio alle 15.30 dalla caserma Goi Pantanali di Gemona.

Ma le telecamere di Telefriuli si accenderanno su Gemona già al mattino, per trasmettere in diretta la conferenza stampa che il cardinale Zuppi terrà alle 10.15 con l’Arcivescovo di Udine Riccardo Lamba, al Santuario di Sant’Antonio. Qui si svolgerà anche l’evento “Chiesa dei giovani”, che vedrà il cardinale Zuppi confrontarsi con i giovani della Diocesi di Udine.

Sempre a Gemona è in programma al mattino anche la Festa diocesana dei Ministranti.

Appuntamento dunque in diretta su Telefriuli domani, domenica 3 maggio, alle 10.15 per l’incontro tra il cardinale Zuppi e l’arcivescovo Lamba e poi alle 15.30 per la Santa Messa alla Caserma Goi Pantanali.