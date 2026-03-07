50° sisma, Riccardi: “Goi-Pantanali, opere procedono”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Proseguono messa in sicurezza e allestimento per il sito cuore dei grandi eventi previsti per il 50esimo anniversario del terremoto del Friuli, la caserma Goi-Pantanali di Gemona del Friuli. Un sopralluogo è stato svolto oggi dall’assessore regionale alla Protezione Civile Riccardo Riccardi: assieme a lui presenti anche il tenente colonnello Fabio Pambianchi dell’8° Reggimento Alpini ed il direttore della Protezione civile regionale Amedeo Aristei. La conclusione delle opere, avviate lo scorso 22 febbraio, è prevista entro il 15 aprile.

“L’intervento prioritario – ha evidenziato Riccardi – è la messa in sicurezza dei luoghi, dati i numeri rilevanti delle persone che saranno ospitate per i grandi eventi del cinquantesimo: sono previste dalle 70 alle 100mila nelle diverse manifestazioni lungo tutti questi mesi. Oltre a questo ci saranno opere di ripristino per rendere anche esteticamente adatta la caserma ‘Goi-Pantanali’ all’allestimento dei momenti più simbolici del programma dell’anniversario”.