50° terremoto, lunedì Fedriga presenta calendario eventi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si prepara ad entrare nel vivo il programma degli eventi organizzati dalla Regione per commemorare il 50° anniversario del terremoto in Friuli. Il calendario degli appuntamenti sarà presentato lunedì, alle 12, dal presidente Massimiliano Fedriga, nel corso di un incontro ospitato nell’Auditorium del Polo Scientifico dei Rizzi dell’Università di Udine.

Il Governatore interverrà all’incontro assieme al Presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, e agli assessori regionali alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, e alle Finanze Barbara Zilli. Parteciperà anche il sindaco di Gemona del Friuli, Roberto Revelant.

L’Orcolat, con la prima scossa alle 21 del 6 maggio 1976 e le successive dell’11 e 15 settembre, è stato il quinto terremoto più distruttivo tra quelli registrati in Italia. Interessò oltre 100 comuni e causò poco meno di un migliaio di vittime, lasciando senza casa 45mila persone.

Nel cinquantennale dal sisma, saranno ricordate le vittime, ma anche l’esperienza maturata in seguito alla tragedia, che rappresentò uno spartiacque nella storia del Friuli. Il Governo, ad esempio, nominò Giuseppe Zamberletti Commissario per la gestione dell’emergenza e la sua opera pose le basi per la nascita della protezione civile italiana. E ancora: a seguito del tragico evento, per volontà popolare nacque l’Università di Udine. E proprio l’ateneo friulano ospiterà la conferenza stampa di presentazione degli eventi commemorativi del sisma.