500 ragazzi e ragazze dalla diocesi di Udine al Giubileo dei giovani

Vivranno un esperienza unica e irripetibile, uniti in preghiera con altri ragazzi e ragazze da tutto il mondo. Tra il mezzo milione di persone attese a Tor Vergata il prossimo fine settimana ci saranno anche circa 500 giovani dalla diocesi di Udine. 311 partiranno lunedì, con un pellegrinaggio organizzato e coordinato dalla pastorale giovanile dell arcidiocesi udinese. Gli altri si muoveranno in maniera autonoma. come ci ha raccontato don Daniele Morettin, referente della pastorale, lunedì la gran parte dei giovani pellegrini partirà alla volta di roma in pullman dallo stadio friuli. Si tratta di ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 anni ai 35 anni da 21 comunità diocesane. a Roma saranno ospitati da 4 parrocchie della periferia capitolina. fino a venerdì vivranno la città e si prepareranno all incontro con il santo padre. Sabato infatti raggiungeranno tor vergata per la veglia della sera, lì passeranno la notte fino alla santa messa della domenica mattina. Per loro, dice don Daniele Morettin, sarà un momento molto importante e atteso, come lo è per tutta la Chiesa e tutto il mondo giovanile, che si ritroverà intorno al papa neo eletto, tutti in cammino verso un bene più grande di noi, un bene che appartiene a tutti i popoli, riuniti assieme nella preghiera.