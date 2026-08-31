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Cronaca
Il clou in una tre-giorni di esercitazioni sismiche

50esimo sisma, settembre di eventi a Pordenone

Si parte l'11 settembre col convegno "Istituzioni e sicurezza"
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Una tre-giorni di esercitazioni sismiche in cui saranno coinvolte le scuole del territorio, ma anche conferenze e attività dimostrative per i cittadini. E’ tutto questo “La memoria che protegge”, la serie di eventi organizzati a Pordenone dall’11 al 27 settembre per non dimenticare il sisma che sconvolse nel 1976 la nostra regione. “A 50 anni dal terremoto del Friuli: ricordare il passato, esercitare il presente, mettere in sicurezza il futuro” è il sottotitolo dell’iniziativa. Primo appuntamento l’11 settembre in sala Degan con il convegno “Istituzioni e sicurezza”. Le gestione della disabilità in emergenza è al centro del secondo incontro nello stesso sito il 14 settembre. Il clou sarà poi l’esercitazione sismica “Orcolat” che tra il 25 ed il 27 settembre vedrà protagonista in città la Protezione Civile con una serie di attività tra cui una prova di evacuazione che vedrà coinvolte tutte le scuole del territorio.

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