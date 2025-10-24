56enne scomparso a Gorizia, allarme dopo i messaggi all’ex moglie

Si è allontanato dall’abitazione dell’amico presso cui alloggiava e da quel momento non ha più dato notizie di sé. Si tratta di Claudio Cibini, 56 anni, scomparso ieri pomeriggio da Gorizia dopo aver inviato alcuni messaggi all’ex moglie. Da quel momento, il suo cellulare è sempre risultato spento.

I Carabinieri hanno diffuso le generalità e la descrizione dell’uomo nella speranza di ottenere segnalazioni o avvistamenti utili dai cittadini. Cibini è alto circa 1 metro e 75, di corporatura robusta, con occhi marroni e capelli corti. Sull’avambraccio ha un tatuaggio con la scritta “Isabel” e sul polso un altro con il logo della Juventus.

Le ricerche sono state attivate nell’ambito del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse e coinvolgono diverse pattuglie dei Carabinieri sul territorio.