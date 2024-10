70 anni di Trieste in Italia, omaggio delle Frecce

Il 26 ottobre 1954 Trieste tornava italiana. Una celebrazione per ricordare questo fatto storico si è svolta questa mattina in piazza Unità alla presenza di diverse autorità. “Né ieri, né oggi, né mai questa

città potrà separarsi dall’ltalia” ha sottolineato nell’occasione l’assessore regionale Fabio Scoccimarro. Il governatore Massimiliano Fedriga, in trasferta istituzionale negli Stati Uniti, ha voluto mandare un messaggio evidenziando come “questi settant’anni rappresentino un anniversario importante”.

Per celebrare il 70° anniversario alle 10 su Piazza Unità c’è stato il sorvolo speciale delle Frecce Tricolori, omaggiando un momento storico che celebra l’identità e la libertà di Trieste.