700 partecipanti per la 32^ Corsa per Haiti nelle valli del Torre e del Natisone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. 700 partecipanti si sono presentati questa mattina alla partenza in via Perusini a Cividale della 32esima Corsa per Haiti. Con loro anche il testimonial, Alessandro De Marchi e tutti i sindaci e gli amministratori dei territori interessati dal passaggio della carovana. Due i percorsi, la medio fondo da 93 km e la Granfondo da 131 km. Nella distanza media a trionfare è stato l’atleta della società organizzatrice Chiarcosso Help Haiti Alessandro Tomasella, che ha chiuso in 2 ore, 33 minuti e 32 secondi davanti a Enrico Zanetti e Davide Pantano.

Al femminile vittoria per la slovena Petra Pasar in 2 ore, 54 minuti e 24 secondi.

Nella Granfondo vittoria di Matic Groselj in 3 ore, 42 minuti e 12 secondi, davanti a Matteo Camerotto e Miran Kovacic.

Premio Enzo Cainero (miglior tempo cronoscalata) a Andrea Calza (Amiis di Adorgnan): 20 chilometri in 41’44”.