giovedì 9 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
75a Giornata Nazionale incidenti sul lavoro, a Gorizia la cerimonia regionale
Giornata Mondiale della Vista, a Gorizia iniziativa per sensibilizzare
Dal 11 ottobre al 12 aprile, a Villa Manin la mostra...
Delitto di Gemona, dall’esame tossicologico la verità sulla morte di Alessandro
Estorsione a sfondo sessuale ai danni di un friulano, condannata dominicana
Pace più vicina a Gaza, l’appello della politica: martedì sia un...
Infortunio sul lavoro a San Canzian d’Isonzo: grave 20enne in ospedale
Udine, aggressione a due donne in un parcheggio in via Cividale
Morta a 17 anni mentre va a scuola, il cordoglio delle...
Assestamento bis: Bini, oltre 75 mln per imprese, credito e consorzi
Cronaca
Sono 1049 le morti sul lavoro avvenute lo scorso anno in Italia

75a Giornata Nazionale incidenti sul lavoro, a Gorizia la cerimonia regionale

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ Udine la provincia del Friuli Venezia Giulia in cui accadono più incidenti sul lavoro. E’ questo uno dei dati che verranno forniti domenica in piazza Vittoria a Gorizia dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro nel corso della cerimonia regionale per la 75a Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Il programma dell’evento prevede alle 10.30 una messa nella chiesa di Sant’Ignazio, e a seguire lo scoprimento del monumento intitolato “Dalle nostre mani” – ideato da Isotta Zotter dell’Istituto d’Arte goriziano Max Fabiani – in memoria delle vittime di incidenti sul lavoro posizionato di fronte alla sede dell’Inps.

Ma come dovrebbe essere oggi un luogo di lavoro?

Il dato riguarda i decessi avvenuti sul luogo di lavoro lungo il territorio nazionale. Ma qual è la situazione in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro?

La giornata goriziana sarà anche occasione di sensibilizzazione e prevenzione sul tema non solo degli incidenti sul lavoro, ma anche delle malattie professionali.

