75a Giornata Nazionale incidenti sul lavoro, a Gorizia la cerimonia regionale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ Udine la provincia del Friuli Venezia Giulia in cui accadono più incidenti sul lavoro. E’ questo uno dei dati che verranno forniti domenica in piazza Vittoria a Gorizia dall’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro nel corso della cerimonia regionale per la 75a Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Il programma dell’evento prevede alle 10.30 una messa nella chiesa di Sant’Ignazio, e a seguire lo scoprimento del monumento intitolato “Dalle nostre mani” – ideato da Isotta Zotter dell’Istituto d’Arte goriziano Max Fabiani – in memoria delle vittime di incidenti sul lavoro posizionato di fronte alla sede dell’Inps.
Ma come dovrebbe essere oggi un luogo di lavoro?
Il dato riguarda i decessi avvenuti sul luogo di lavoro lungo il territorio nazionale. Ma qual è la situazione in Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda gli incidenti sul lavoro?
La giornata goriziana sarà anche occasione di sensibilizzazione e prevenzione sul tema non solo degli incidenti sul lavoro, ma anche delle malattie professionali.