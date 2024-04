8 bambini da Gaza al Burlo per le cure

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una catena della solidarietà che è partita da Gaza per arrivare all’Irccs Burlo Garofolo passando anche per Udine. Sono arrivati al Trieste Airport intorno alle 20.30 di ieri sera 8 bambini e bambine feriti in modo grave ed evacuati dalla striscia di Gaza. L’operazione è stata gestita dall’associazione “Save the Child” guidata da Sally Becker che attraverso un volo privato dall’Egitto è riuscita a trasportare i bambini e 13 accompagnatori all’ospedale pediatrico.

Quattro bambini sono amputati e riceveranno delle protesi realizzate in Emilia Romagna, due necessitano del trapianto di midollo osseo, un bambino ha una ferita legata a un’esplosione e uno ha una grave patologia chirurgica. Tra gli accompagnatori è presente anche la mamma di un minore che è in attesa del secondo figlio. A seguire le operazioni Barbara Fari, responsabile del Cup e gestione attività sanitarie del Burlo. Oltre alla foresteria del Burlo c’è anche un appartamento dell’Associazione Abc Bambini Chirurgici. Anche il Vescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzocato e la congregazione delle suore Rosarie di Udine si sono impegnati per reperire alloggi ai bimbi e alle loro famiglie, mentre il Vescovo della Chiesa Greco Cattolica di Oradea, Monsignor Virgil Bercea ha dato un contributo fondamentale per l’organizzazione del trasferimento degli otto piccoli pazienti e dei loro familiari dalla Palestina a Trieste. È stata attivata anche una raccolta fondi per i bambini e le loro famiglie.