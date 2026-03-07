8 marzo, Cgil: “No a taglio consigliera di parità”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il percorso verso una reale uguaglianza di diritti e opportunità tra donne e uomini è a rischio. A denunciarlo, alla vigilia dell’8 Marzo, è la responsabile pari opportunità della segreteria regionale Cgil, Daniela Duz, che lancia un allarme sul rischio di un ulteriore arretramento della condizione femminile, già evidente nel gender gap retributivo (-34% in Fvg), pensionistico (-28%) e nel tasso di occupazione (75% per gli uomini, 63% per le donne).

«Sono tanti, troppi, i segnali di retromarcia sui diritti delle donne», dichiara Duz. «Pensiamo al caso del congedo parentale obbligatorio per gli uomini, retribuito al 100%, che sarebbe stato un passo importante verso una più equa suddivisione del lavoro di cura quando nasce un figlio, ma è stato bocciato». A rafforzare l’allarme la bozza di decreto legislativo che, secondo le prime indiscrezioni, porterebbe a eliminare la figura della Consigliera regionale di Parità, «importante – rimarca Duz – per la promozione delle pari opportunità e per il contrasto alle discriminazioni di genere».

Intanto le categorie Cgil del terziario e della scuola, Filcams e Flc, hanno proclamato per lunedì uno sciopero proprio per denunciare il gender gap sul lavoro. L’iniziativa sarà accompagnata da un presidio regionale a Pordenone, in piazza del Popolo, dalle 10 alle 12.