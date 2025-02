80 anni dall’eccidio di Porzûs, “Non bisogna abbassare la guardia”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un invito al Capo dello Stato Sergio Mattarella a recarsi in visita a Malga Porzus, come fecero Cossiga (in forma privata) e Napolitano. Lo ha formulato il presidente dell’Associazione partigiani Osoppo, Roberto Volpetti, in occasione della cerimonia per commemorare l’eccidio di Porzus, che si è svolta tra la piazza di Faedis e Canebola. Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario di uno degli episodi più controversi della Resistenza: l’uccisione, tra il 7 e il 18 febbraio del 1945, di 17 partigiani delle Brigate Osoppo, da parte di altri partigiani, del partito comunista. Una pagina di storia – ha detto il presidente della regione Massimiliano Fedriga – “emblema della lotta alle dittature, quella fascista e quella comunista titina”.