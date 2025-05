80 anni fa la strage di Avasinis: unità nel ricordo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una ferita ancora aperta nella comunità. Mentre gran parte del Friuli celebrava la Liberazione conquistata il giorno prima, il 2 maggio del 1945 un commando SS in ritirata fece irruzione ad Avasinis compiendo un massacro. Tra le 51 vittime si contarono 48 civili, 3 partigiani, donne e bambini. La più piccola aveva due anni.

L’eccidio di Avasinis è considerato uno dei più gravi episodi di violenza contro i civili avvenuti in Friuli alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Questa mattina si sono tenute le commemorazioni degli 80 anni dalla barbara strage. In rappresentanza dell’Amministrazione regionale, l’assessore Barbara Zilli ha espresso la vicinanza della Regione alla comunità, auspicando che la memoria non diventi oggetto di divisioni, ma continui a essere strumento per la ricerca di verità e giustizia e per la divulgazione storica.