85enne muore schiacciato sotto un trattore a Plasencis

Paolino Dusso, un uomo di 85 anni residente nella frazione di Plasencis a Mereto di Tomba, è stato trovato senza vita nella serata di lunedì 15 settembre, in un campo di sua proprietà. A dare l’allarme sono stati i familiari, preoccupati perché non lo sentivano da alcuni giorni.

Il corpo dell’anziano è stato rinvenuto intorno alle 21, schiacciato dal trattore con cui stava lavorando. L’incidente è avvenuto in una zona rurale vicino al campo sportivo. Il mezzo agricolo era ancora attaccato a un carretto.

La dinamica dell’accaduto non è ancora chiara, ma tra le ipotesi al vaglio anche quella di un improvviso malore che avrebbe fatto cadere l’uomo dal veicolo, con conseguente tragico schiacciamento.