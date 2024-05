91enne di Manzano muore cadendo in un fossato

Una donna di 91 anni di Manzano, Leda Borgnolo, è morta oggi pomeriggio in seguito ad una caduta accidentale in un rio attiguo alla sua proprietà in via della Roggia. Da quanto si è potuto apprendere da una prima ricostruzione dei fatti, l’anziana si trovava nell’orto quando per cause in corso di accertamento è caduta nel fossato che confinava con il terreno di sua proprietà. Esclusa la responsabilità di terzi: la donna potrebbe aver perso l’equilibrio oppure potrebbe essere stata colta da malore. Inutili purtroppo i soccorsi.