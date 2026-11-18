Quasi 37 milioni di euro destinati ai servizi sociali, oltre 9mila persone seguite nel corso dell’anno e una popolazione sempre più anziana, con bisogni assistenziali in crescita. È la fotografia che emerge dal Bilancio sociale 2025 del Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale “Friuli Centrale” che restituisce un quadro aggiornato delle condizioni sociali e demografiche dei nove Comuni di Campoformido, Martignacco, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco e Udine. Un territorio di 158.015 abitanti.

Nel 2025 sono state 9.005 le persone prese in carico dai servizi sociali, il 5,7% della popolazione complessiva. Il 74%, 6.659 persone, risiede a Udine.

La quota maggiore, 12,9 milioni di euro, riguarda l’area minori, famiglia e disabilità, mentre 12,3 milioni sono stati destinati ai servizi per gli anziani. L’assistenza domiciliare è cresciuta del 18% rispetto al 2024: sono 652 i beneficiari e l’85% ha più di 65 anni.

Sul versante del contrasto alla povertà, la Stazione di Posta di Udine ha contato nel 2025 oltre 1.200 accessi. Sul fronte adolescenti e giovani, dei 1.564 minori complessivamente in carico ai servizi sociali dell’Ambito, 929 hanno tra gli 11 e i 17 anni. 350 sono stati i minori stranieri non accompagnati presi in carico.

Il bilancio traccia anche un quadro demografico, che immortala un territorio sempre più anziano. Si contano circa 2,5 ultrasessantacinquenni per ogni ragazzo sotto i 15 anni. A Udine, inoltre, una famiglia su due è composta da una sola persona, percentuale sensibilmente superiore a quella degli altri Comuni. Anche il saldo demografico conferma le trasformazioni in atto. Nel 2025, nei nove Comuni, si sono registrate 950 nascite a fronte di 1.760 decessi, con un saldo naturale negativo di 810 persone.