In Friuli stagione sciistica da record con oltre 900mila ingressi

La stagione sciistica appena conclusa in Friuli Venezia Giulia ha segnato un record storico superando la soglia dei 900mila ingressi sulle piste (908.965), in aumento del 10,7% rispetto alla stagione precedente (835.000). Lo ha annunciato l’assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini, sottolineando anche l’incremento del 12% dei ticket venduti (548.947) e un aumento dell’incasso pari all’11,3%. Si registra anche un aumento dell’11,1% dei passaggi sugli impianti (9.818.127).

A crescere in particolare, confrontando i dati delle due ultime stagioni, è stato il polo di Piancavallo con un +15% di ingressi (165.001 vs 143.150). Segue Tarvisio (+13,6% /269.386 vs 237.083), Forni di Sopra (+11,2% – 58.300 vs 52.440) Ravascletto (+7,4% – 268.842 vs 250.331), Sella Nevea (+7,4% – 56.904 vs 52.978) e Sappada: (+6,2% – 90.532 vs 85.259).

L’assessore Bini ha inoltre evidenziato come le presenze turistiche in montagna siano aumentate del 6,7% tra dicembre 2024 e marzo 2025, con circa mezzo milione di pernottamenti. Il picco di primi ingressi si è registrato il 4 gennaio 2025 (24.867), così come il record di passaggi (227.092). L’incasso giornaliero più alto è stato il 28 dicembre 2024 (463.318 euro).

Per quanto riguarda le tipologie di skipass, il più venduto è stato il giornaliero junior (84.123), seguito dal 3 ore adulto (52.348) e dal giornaliero adulto (39.746).

Guardando alla stagione estiva, la Seggiovia Miravalle-Olbe di Sappada, la Seggiovia Tremol 1 e il bob su rotaia di Piancavallo e la Funifor Ravascletto-Zoncolan saranno attivi tutti i giorni dal 5 luglio al 7 settembre; stesse date di apertura e chiusura anche per le Seggiovie Varmost 1 e 2 di Forni di Sopra, che saranno attive però anche per la Festa delle Erbe 7-8 e 14-15; a Tarvisio la telecabina del Lussari sarà operativa tutti i giorni dal 31 maggio al 28 settembre, il 4 e 5 ottobre, mentre gli impianti dell’area dell’Angelo saranno attivi tutti i giorni dal 14 giugno al 7 settembre. Infine, a Sella Nevea la telecabina del Canin sarà attiva dal 5 luglio al 7 settembre e nelle giornate del 13, 14, 20 e 21 settembre, mentre la Funifor Prevala sarà attiva dal 2 al 24 agosto.