A 25 anni dalla legge di tutela, il punto sulle lingue minoritarie

Villa Russiz, a Capriva del Friuli, ha fatto questo pomeriggio da cornice all’incontro “Il friulano rinasce”, organizzato per fare il punto sullo stato attuale delle lingue minoritarie italiane e in particolare del friulano, a 25 anni dalla legge nazionale per la loro tutela. Elena D’Orlando, docente dell’Università di Udine e presidente della Commissione Paritetica Stato-Regione, ha tenuto una relazione sul tema, dando il là alla discussione sulle iniziative attualmente in corso per il rilancio della lingua.

L’appuntamento si inserisce nel contesto di “Mosaici d’Europa”, la rassegna organizzata dal Teatri Stabil Furlan, con la collaborazione organizzativa di Antonio Devetag, e promossa da Regione, Comune di Gorizia, ARLeF e Fondazione Carigo, in collaborazione con i Comuni di Cormons, Capriva del Friuli, Vila Vipolže e del Kulturni Dom.