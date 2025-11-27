  • Aiello del Friuli
Cronaca
I tecnici dell'Istituto hanno svolto sopralluogo anche con un drone

A Brazzano monitoraggi dell’Ogs, sullo Judrio Comune chiede sistema di alert

L'amministrazione comunale richiederà la mappatura del rischio idrogeologico anche sul vicino monte Quarin
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Continuano i rilievi degli esperti sulla frana precipitata dieci giorni fa dal colle di San Giorgio sull’abitato di Brazzano. Un sopralluogo è stato svolto oggi da tecnici dell’Ogs, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale, che si sono avvalsi anche dell’utilizzo di un drone per lo studio dell’area dall’alto. Come annunciato dalla Protezione Civile regionale, l’area sarà inoltre interessata da uno studio anche da parte dell’Università di Firenze, che di fatto mapperà l’intero sito sotto il profilo del rischio idrogeologico. Il Comune su questo fronte chiederà che l’approfondimento riguardi non solo il Colle di San Giorgio che sovrasta Brazzano, ma anche il monte Quarin che si trova alle spalle dell’abitato di Cormons. Intanto l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Felcaro ha già avanzato la richiesta alla Protezione Civile di dotare le aree limitrofe allo Judrio di un sistema di alert che avvisi i cittadini residenti nei pressi del corso d’acqua in caso di repentini innalzamenti del livello del fiume: l’obiettivo è quello di limitare al massimo i danni derivanti da una possibile sua nuova fuoriuscita dall’alveo.

