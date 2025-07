A Buja rinnovato l’Eurospar, nuovi spazi con un occhio all’ambiente

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Le attività che investono sul territorio sono un segnale concreto di fiducia nel futuro e la famiglia Forte ha dimostrato nel tempo di credere fermamente nella passione per il proprio lavoro e nell’amore per il territorio. Quando un punto vendita si rinnova con esso si rinnova anche il senso di comunità e la consapevolezza di offrire anche un servizio che è presidio sociale per il paese”. Così l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha portato il saluto dell’Amministrazione regionale all’inaugurazione del rinnovato storico punto vendita Eurospar “Euroforte” di Buja, lungo la Strada provinciale Osovana. Al taglio del nastro stamattina hanno partecipato, oltre a Zilli, il sindaco del Comune di Buja, Silvia Maria Pezzetta, il direttore vendite affiliati e direttore di Despar Nord Fvg, Fabrizio Cicero, e Flavio e Maurizio Forte, imprenditori titolari del punto vendita. “Nella loro storia – ha proseguito Zilli – questa famiglia di imprenditori ha dimostrato capacità di reagire alle difficoltà, competenza, amore verso i clienti, sempre accolti con cortesia e generosità. La costante ricerca della qualità attraverso l’offerta di prodotti friulani buoni e genuini è un’ulteriore espressione dell’attaccamento alla propria terra. Hanno saputo far crescere la propria azienda, investendo continuamente in progetti nuovi e coraggiosi, che danno forza al tessuto economico e sociale della comunità, unendo le caratteristiche uniche del punto vendita a conduzione familiare con i vantaggi di un grande marchio, quale è Despar”.

La ristrutturazione del punto vendita, che impiega 18 collaboratori di cui 3 neoassunti, ha permesso di riorganizzare in chiave più moderna e funzionale i diversi reparti disposti su oltre mille metri quadrati e dedicati ai prodotti freschi come ortofrutta, macelleria e pescheria, ottimizzando anche l’area gastronomia. La storia della famiglia Forte inizia alla fine degli anni ’50 mentre la collaborazione con il marchio Despar in Friuli-Venezia Giulia è attiva dalla fine degli anni ’80. Un lavoro che si tramanda da ormai generazioni: il capostipite, Barnaba Forte, fu il primo a rilevare un piccolo negozio di paese a Buja. L’attività fu poi condotta dal figlio Learco Forte e da sua moglie Caterina Taboga, che, anche nei difficili anni successivi al sisma del 1976, hanno saputo garantire continuità e servizio alla comunità locale, operando in una struttura prefabbricata d’emergenza. Nel 1989 i figli di Learco e Caterina, Flavio e Maurizio Forte, hanno raccolto l’eredità familiare avviando un processo di progressiva crescita. Nel 2003 i fratelli Forte hanno compiuto un ulteriore passo strategico trasferendo l’attività in un moderno complesso commerciale, sempre nel Comune di Buja, che diventa il primo punto vendita ad insegna Eurospar gestito dalla famiglia, che ora guarda alla quarta generazione.