A caro prezzo, alle 21 appuntamento con Elettroshock

Di rincari si parlerà questa sera a Elettroshock, a partire dalle 21. Dalla tensione sul petrolio connessa alla guerra in Iran e allo snodo dello stretto di Hormuz, fino ai costi dell’autotrasporto, delle bollette e ai prezzi dei prodotti sugli scaffali dei supermercati, vedremo come l’evoluzione dello scenario internazionale pesa sui bilanci delle famiglie. Parleremo di contromisure possibili a livello nazionale e internazionale e daremo anche qualche consiglio pratico di cittadini.

In studio Barbara Venuti, per Consumatori Attivi, il Presidente del Consorzio Friuli Energia Marco Bruseschi e poi Massimo Masotti, responsabile nazionale di Anita per i trasporti internazionali. E poi le voci dei cittadini.