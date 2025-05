A Cervignano festeggiata la Polizia locale del FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Formula rinnovata per la Giornata regionale della Polizia locale del Friuli Venezia Giulia, celebrata questa mattina a Cervignano del Friuli in una data inedita. Per la prima volta, l’evento si è tenuto a maggio, accogliendo la decisione della Regione di spostare l’evento dal tradizionale 20 gennaio al primo venerdì successivo alla proclamazione di San Sebastiano come patrono della Polizia Locale d’Italia (3 maggio 1957).

Il cambio di data ha favorito una massiccia partecipazione delle scuole del territorio, con numerosi studenti presenti in piazza per conoscere da vicino le attività quotidiane della polizia locale. E’ importante – ha evidenziato l’assessore regionale Pierpaolo Roberti – far comprendere ai cittadini il ruolo fondamentale di questa forza di polizia, capace di affiancare e integrarsi con le Forze dell’ordine statali per garantire la sicurezza e la coesione sociale.

La mattinata è iniziata con lo schieramento degli agenti in Piazza Indipendenza, seguito dalla rassegna delle autorità, dalla benedizione e dalla sfilata per le vie del centro, guidata dai gonfaloni della Regione e del Comune ospitante. Ai bambini sono stati presentati i mezzi speciali, la polizia a cavallo, le unità cinofile antidroga, l’ufficio mobile di Gorizia, l’auto con cella di Trieste e i droni in dotazione alla polizia di Udine. Gli studenti delle scuole superiori, inoltre, hanno partecipato all’iniziativa “Lavora con noi”, un’attività di orientamento professionale per illustrare le opportunità di carriera all’interno della Polizia locale.

La cerimonia è proseguita al teatro Pasolini con i saluti delle autorità, tra cui il Prefetto di Udine e il presidente del Consiglio regionale. Un momento significativo è stata la consegna di dodici encomi semplici e quattro encomi solenni a 36 operatori e tre nuclei specializzati di Fontanafredda, Comunità di montagna della Carnia, Monfalcone e Trieste, per importanti operazioni portate a termine.