BUSINESS FVG
lunedì 2 Marzo 2026
Cronaca

A Cervignano un cedro alla memoria di Luca Attanasio

Cinque anni fa l'assassinio dell'ambasciatore in un agguato in Congo
Redazione
Autore: Redazione

A pochi giorni dal quinto anniversario del suo tragico assassinio – avvenuto il 22 febbraio 2021, mentre viaggiava sul convoglio del Programma alimentare mondiale per la stabilizzazione della Repubblica Democratica del Congo – Cervignano del Friuli ha reso omaggio all'Ambasciatore Luca Attanasio, "costruttore di pace", con l'intitolazione di un cedro alla sua memoria, in piazza Indipendenza. Attanasio fu vittima di un agguato nel quale persero la vita anche il carabiniere scelto Vittorio Iacovacci, allora di stanza a Gorizia, e l'autista Mustapha Milambo.

Hanno partecipato il sindaco Andrea Balducci, l'Assessore all'Urbanistica Carlotta Francovigh e il Consigliere regionale Alberto Budai. Con loro anche la direttrice della Biblioteca Zigaina, Lucia Rosetti, e gli studenti dell'Istituto comprensivo di Cervignano del Friuli, accompagnati dall'insegnante Enrico Dissabo.

Ospite speciale il giornalista Toni Capuozzo, che ha ricordato la figura e la vita dell'Ambasciatore Luca Attanasio, sottolineando la tenacia e la passione del suo impegno. Un caso, ha spiegato Capuozzo, per molti aspetti assimilabile a quello di Giulio Regeni: certamente per la "sete" di verità che le due storie ancora attendono.

