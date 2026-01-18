A Cima Sappada giornata sulla sicurezza in montagna

Grande partecipazione questa mattina a Cima Sappada per “Sicuri con la Neve”, l’iniziativa dedicata alla sicurezza in montagna promossa dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Circa 80 i partecipanti, tra cui una quindicina di bambini, coinvolti in una mattinata all’insegna della prevenzione e della formazione.

Il ritrovo a Cima Sappada ha dato il via a un’escursione didattica fino al Colle Bellavista, con soste lungo il percorso durante le quali i tecnici del Soccorso Alpino hanno illustrato le principali procedure di emergenza in ambiente invernale. In particolare sono state spiegate le tecniche di ricerca in valanga, l’utilizzo dell’ARTVA, la ricetrasmittente fondamentale per localizzare persone sepolte, e il ruolo delle unità cinofile nell’individuazione di dispersi, feriti o vittime.

In vetta spazio anche alle indicazioni sulla corretta chiamata al Nue112, al comportamento da tenere in presenza dell’elicottero e alle prime manovre di soccorso. Durante la discesa si è parlato inoltre di rischio di scivolamento, attrezzatura invernale e soccorso con barella, con un approfondimento sui materiali da ghiaccio alle cascate del mulino, sede di DolomICE.

L’attività è stata seguita da 20 volontari del Soccorso Alpino Friuli Venezia Giulia, coordinati dal capostazione di Sappada Mauro Colle Fontana, alla presenza del delegato regionale Raffaello Patat.

«Grande interesse e molte domande – ha commentato Colle Fontana – tanto che l’evento si è protratto oltre i tempi previsti: un segnale importante dell’attenzione verso la sicurezza in montagna».