La Dea bendata regala a Cividale 45 mila euro somma vinta al Lotto nell’ultimo concorso. Sono il 12 il 25 e il 75 i numeri del terno giocati sulla ruota di Milano dal vincitore. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 511,5 milioni in questo 2024.