A Codroipo il primo ospedale di comunità del Friuli Venezia Giulia

Quaranta posti letto, 12 dei quali per l’hospice e 8 per la Suap. L’ospedale di comunità di Codroipo, il primo in Regione, è realtà. E’ stato inaugurato questa mattina, rappresentando un risultato importante frutto del lavoro di tanti professionisti sostenuti da tutte le istituzioni.

I lavori, iniziati nel novembre del 2022, hanno potuto godere di un finanziamento che sfiora i 9 milioni e 300mila euro in gran parte garantiti da risorse dirette della Regione. I fondi del Pnrr per la realizzazione di quest’opera ammontano, infatti, a quasi 2 milioni e 700mila euro.