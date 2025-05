A Corno di Rosazzo degustazione di vini sperimentali col progetto Irrigavit

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Ottimizzare le strategie di risposta agli stress ambientali. E’ ciò che si propone il progetto Irrigavit, nel cui ambito oggi all’azienda agricola Specogna di Corno di Rosazzo si è svolta una degustazione di vini provenienti da vigneti sperimentali. Irrigavit riguarda l’irrigazione razionale e la

gestione del suolo in viticoltura transfrontaliera e rientra all’interno della programmazione Interreg Italia-Slovenia, finanziato per circa 617 mila euro. Nel dettaglio, si tratta di un’iniziativa importante per testare la capacità del vitigno di resistere agli stress climatici, in particolare alla carenza d’acqua.

Irrigavit è uno strumento importante per aree come i Colli Orientali e il Brda per dare supporto professionale nell’affrontare l’adattamento ai cambiamenti climatici ai principali decisori politici e alle parti interessate del settore agricolo. L’obiettivo è creare nuove linee guida che i viticoltori possano applicare nell’area transfrontaliera e in altri territori più ampi.