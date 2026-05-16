A fine giugno lo studio sul futuro di Piazza XX Settembre

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il futuro di Piazza XX Settembre inizierà a delinearsi entro la fine di giugno, quando arriveranno gli esiti dello studio affidato all’Università di Udine. Un passaggio atteso dall’amministrazione comunale, che guarda all’area come a uno spazio strategico per il centro cittadino, anche in vista dei lavori di riqualificazione che interesseranno dal prossimo anno Piazza Venerio e il suo parcheggio interrato.

A fare il punto è il vicesindaco di Udine Alessandro Venanzi, che conferma come nel 2027 partiranno gli interventi di restyling in Piazza Venerio, sia nella parte superiore sia in quella sotterranea. “Si tratta di un parcheggio nato negli anni Novanta che necessita di una riqualificazione per consentirne un utilizzo pieno”, spiega. Ma Piazza Venerio, sottolinea il vicesindaco, non è soltanto un’infrastruttura di sosta: “È anche un simbolo di aggregazione”. Proprio per questo il Comune punta a valorizzarla già nei prossimi mesi con un calendario fitto di eventi da maggio a settembre, tra appuntamenti culturali, sportivi e momenti di socialità previsti ogni fine settimana.

Nel frattempo cresce l’attesa per capire quale sarà il destino di Piazza XX Settembre. “A fine giugno avremo i risultati degli studi dell’Università di Udine e capiremo cosa potremo immaginare di fare”, spiega Venanzi. Le ambizioni restano alte, anche se alcuni scenari sono ormai tramontati: la Sovrintendenza ha infatti escluso nuovi volumi architettonici, facendo sfumare l’ipotesi di un mercato coperto. L’obiettivo del Comune resta però quello di trasformare la piazza in un luogo di incontro e aggregazione, capace di dialogare con gli spazi e le infrastrutture circostanti.

Una funzione che potrebbe diventare ancora più centrale durante il cantiere di Piazza Venerio: “Se il prossimo anno Piazza Venerio non potrà essere utilizzabile – conclude Venanzi – Piazza XX Settembre sarà il piano B”.