BUSINESS FVG
martedì 12 Agosto 2025
Cronaca

A fine mese i lavori per la rotonda del centro studi di Udine

Sostituirà l'attuale trafficato incrocio semaforico. Con l’avvio dell’anno scolastico, la rotatoria di Piazzale Cavedalis sarà già percorribile dai veicoli. Sarà terminata entro il prossimo febbraio. Il sottopasso verrà mantenuto
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

Partiranno a fine mese, lunedì 25 agosto, i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria del Centro studi di Udine. L’intervento in Piazzale Cavedalis, atteso da tempo, mira a sostituire l’attuale incrocio semaforico, per ottimizzare il flusso del traffico e incrementare la sicurezza per tutti, inclusi pedoni e ciclisti.

Il progetto si inserisce in un più ampio piano di riqualificazione dell’area, che sta rivivendo una rinascita anche grazie alla creazione del Centro Villalta nell’ex area Dormisch. La decisione di posticipare l’inizio dei lavori a fine agosto è stata presa per evitare disagi causati dalla concomitanza con altri cantieri nella zona.

L’obiettivo del cantiere sarà concentrare le prime fasi di lavorazione per permettere ai veicoli di utilizzare la rotatoria già dall’11 settembre, data di inizio dell’anno scolastico. I lavori proseguiranno poi per settori esterni, con una durata complessiva di 210 giorni e conclusione prevista entro marzo 2026. L’attuale sottopasso dedicato agli studenti, inoltre, verrà mantenuto.

La nuova rotatoria, con un diametro di 44 metri, eliminerà i semafori di via Bassi e via Marco Volpe, che saranno rimpiazzati da un nuovo semaforo pedonale e ciclabile a chiamata. Verranno inoltre riorganizzati gli attraversamenti, eliminate le barriere architettoniche e creata una nuova area verde attrezzata.

Durante la fase iniziale dei lavori, l’accesso a Piazzale Cavedalis da via Marco Volpe sarà interdetto per circa tre settimane, con deviazioni su via Micesio. Chi proviene da via Superiore non potrà più accedere direttamente al piazzale, ma dovrà percorrere via Villalta e via Politi.

