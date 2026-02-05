A Francesca De Piccoli il premio di laurea dedicato a Di Piazza

Un premio di laurea per sostenere i giovani e soprattutto per renderli testimoni dell’impegno e della visione di Pierluigi Di Piazza. E’ quello istituito dal fratello e dalla famiglia del sacerdote dell’accoglienza assieme all’Università di Udine, arrivato quest’anno alla seconda edizione.

Il riconoscimento è stato conferito quest’anno a Francesca De Piccoli, di Chions, che ha conseguito la laurea magistrale in Cittadinanza, istituzioni e politiche europee con 110 e lode, discutendo una tesi sulle nuove politiche migratorie in Europee e il decreto Cutro.

Int. Francesca De Piccoli

Vincitrice Premio di Laurea Di Piazza

Menzioni speciali sono andate anche a Greta Della Mora, di Martignacco, ed Eleonora Rocco, di Udine. Alla seconda edizione del premio di laurea sono state 65 le tesi candidate, rispetto alle 10 dell’anno scorso.

Int. Vito Di Piazza

Fratello di Pierluigi