Duecentotredici volontari dell’Esercito hanno ricevuto questa mattina il cappello alpino alla caserma Goi Pantanali di Gemona del Friuli. Con la consegna della penna nera, simbolo di appartenenza alle Truppe Alpine, si è concluso il percorso dei volontari in ferma iniziale del corso “Monte Vodice IV”, che si sono addestrati per dodici settimane al Centro Addestramento Alpino di Aosta.

La giornata si è aperta in piazzale Bertagnolli con un omaggio ai Caduti. Tanta l’emozione tra i familiari presenti.