Domenica sera a Gemona una fiaccolata per chiedere verità e giustizia per Matteo Pittana, il ventenne morto tragicamente la notte del 19 febbraio 2024. La fiaccolata, che partirà dal piazzale dell’Isis D’Aronco alle 20.30, arriva ad un paio di settimane dal patteggiamento a due anni e sei mesi – con pena sospesa – per il 22enne alla guida dell’auto che finì nel Ledra, per omicidio stradale aggravato dalla fuga, guida in stato di ebbrezza e violazioni del codice della strada. Ecco l’appello dei genitori.