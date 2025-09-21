A Gonars il Congresso provinciale Afds con numeri-top in Italia sul plasma

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il dato riguardanti la donazione di plasma da parte dei soci dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue è uno dei più positivi tra quelli emersi oggi a Gonars durante la 66esima edizione del Congresso provinciale. Un evento che ha inteso prima di tutto rendere omaggio ai 2.267 donatori benemeriti premiati, con 81 “gocce d’oro” per chi ha raggiunto un numero particolarmente elevato di donazioni. L’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha sottolineato il valore dell’impegno di Afds.Una delle novità emerse è che il sito internet dell’associazione sarà anche in marilenghe.