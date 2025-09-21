  • Aiello del Friuli
domenica 21 Settembre 2025
A Gonars il Congresso provinciale Afds con numeri-top in Italia sul plasma

Presente anche l'assessore Riccardi: "Riconoscimento al dono e alla comunità"
Redazione
Autore: Redazione

Gonars ha ospitato questa mattina la 66esima edizione del Congresso Provinciale dell’Associazione Friulana Donatori di Sangue di Udine. Ottimi i risultati in particolare sul fronte-plasma, dove si raggiunge il 26% di donazioni su mille abitanti, mentre la media nazionale si attesta di poco sopra il 15.

“La grande partecipazione di donatori, delle loro famiglie, dei cittadini e delle realtà del volontariato oggi a Gonars, per il 66esimo Congresso dell’Associazione friulana donatori di sangue (Afds), conferma quanto il valore del dono del sangue sia profondamente sentito dalla nostra comunità. La consapevolezza di questo gesto straordinario, gratuito e anonimo, è frutto anche della lunga esperienza e della dedizione dell’Afds, che opera instancabilmente e quotidianamente, rappresentando un esempio importante anche per le nuove generazioni”.  Lo ha affermato l’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità, Riccardo Riccardi, intervenuto a Gonars.

“Un ringraziamento sincero va agli uomini e alle donne donatori che, con la loro generosità, offrono sostegno a chi si trova nella difficoltà e accompagnano chi affronta percorsi di salute complessi. La Regione continuerà a sostenere e ad essere vicina a realtà come l’Afds, sodalizi fondamentali per creare e mantenere un tessuto sociale coeso e attento, che sa intercettare i bisogni delle popolazioni dei nostri territori, grazie anche alla capillarità della loro presenza” ha aggiunto Riccardi.  “La rete trasfusionale regionale si fonda sul valore del volontariato e sulla continuità del dono, che permette ogni giorno di salvare vite. Il sostegno delle istituzioni si traduce in collaborazione con associazioni radicate e diffuse sul territorio, pilastri di coesione sociale e di solidarietà” ha concluso l’assessore.  Al Congresso provinciale dell’Associazione friulana donatori di sangue si è svolto oggi a Gonars, sono stati consegnati riconoscimenti e benemerenze a 2.267 donatori che hanno raggiunto traguardi significativi nel loro impegno. Tra questi, 81 Goccia d’oro (100 donazioni per i maschi, 80 per le femmine), 147 Targhe d’argento con Pellicano d’oro, 266 Distintivi d’oro, 340 Distintivi d’argento, 569 Distintivi di bronzo e 964 diploma di benemerenza.  Il programma ha preso avvio alle 8.15 con il ritrovo in piazza Municipio, seguito dal corteo verso il duomo dove è stata celebrata la Santa Messa dal vicario generale Dino Bressan. La cerimonia laica si è svolta quindi nella tendostruttura allestita vicino al cimitero e al sacrario del campo di internamento della Seconda guerra mondiale, con la partecipazione delle autorità civili e sanitarie e dei vertici dell’associazione.

