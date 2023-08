A Gorizia centinaia di migranti all’addiaccio, ora potranno fare la doccia

Sono centinaia i richiedenti asilo che ogni notte dormono nei parchi e nell’area della stazione ferroviaria di Gorizia. Abbiamo trascorso una notte coi volontari che li aiutano, dando loro la possibilità di fare una doccia due volte a settimana negli spazi di una struttura religiosa in città.

E’ Gorizia l’epicentro dell’emergenza-migranti in queste notti. Centinaia i richiedenti asilo che dormono a terra su giacigli improvvisati in particolare tra piazza della Casa Rossa, parco della Rimembranza e area antistante la stazione ferroviaria, dove continua ad essere attivo ogni sera il gruppo di volontari che dallo scorso autunno fornisce viveri e acqua – ed in inverno anche coperte – ai malcapitati che non hanno un tetto sotto il quale dormire. E nelle ultime settimane i volontari sono riusciti a coinvolgere alcune realtà più strutturate del territorio e ciò ha permesso un primo risultato: negli spazi gestiti dai Cappuccini in centro città, infatti, sono state allestite delle docce che ogni martedì e giovedì vengono messe a disposizione dei migranti. “Le istituzioni non si sono mosse, e allora lo abbiamo fatto noi – raccontano i volontari – perché si tratta di igiene pubblica, soprattutto con l’umidità ed il caldo di questi giorni è necessario dare la possibilità agli ospiti, che spesso utilizzano mezzi pubblici, di lavarsi per prevenire malattie”.

Un’altra situazione particolarmente critica è al valico di Casa Rossa: nel piazzale posto poco di fronte all’ex confine sono almeno una cinquantina i migranti che passano lì la notte, mentre un altro gruppo dorme tra la vegetazione dall’altro lato della strada.

Sull’emergenza goriziana interviene il presidente di Ics Gianfranco Schiavone, che critica la gestione del problema da parte del Comune: “L’accoglienza delle persone che richiedono asilo in Italia è un diritto previsto dalla legge, come da apposita direttiva europea del 2013 – dice – se in ospedale i posti sono esauriti non è che i malati non vengono curati. Chi viene abbandonato in strada – continua – è vittima della situazione, se lo Stato non assicura un tetto a queste persone non è certamente colpa loro. Dormono all’aperto per necessità, non perché lo desiderano: ecco perché eventuali sanzioni, come quella pensata dal regolamento del Comune di Gorizia, sono nulle di fronte alla legge”. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO