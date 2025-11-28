  • Aiello del Friuli
venerdì 28 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Europa e Impresa: a Udine il futuro dell’artigianato FVG
“Esercitazione NATO a scuola!”, scoppia il caso in una scuola di...
A Grado apre il Museo Civico del Tesoro: in mostra reperti...
Trapianti: 120 operazione in un anno
Accordo Regione Gse per agevolare impianti green
Pordenone, domani via al trasloco del nuovo ospedale. La Cgil: “Serve...
Brazzano, Borgo del Tiglio: “Zona rossa di tre anni per noi...
Incidente sul lavoro, uomo cade da tre metri in Carnia
Ueb, esordio da titolare in Nazionale per Francesco Ferrari contro l’Islanda
Usb in piazza a Udine e Trieste, in 300 contro il...
A Grado apre il Museo Civico del Tesoro: in mostra reperti dal II al XVIII secolo

Aprirà il 6 dicembre negli spazi dell’ex Canonica. Si chiude un iter iniziato oltre vent’anni fa
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo oltre vent’anni di attesa, Grado apre il suo Museo Civico del Tesoro, un nuovo spazio dedicato alla storia millenaria della Basilica di Sant’Eufemia e della comunità lagunare. Il taglio del nastro è previsto per sabato 6 dicembre negli spazi restaurati dell’ex Canonica, dando finalmente attuazione all’accordo siglato nel 2006 tra Comune, Parrocchia e Ministero della Cultura. Il museo sarà intitolato a monsignor Sebastiano Tognon, l’arciprete che custodì il Tesoro durante la Prima Guerra Mondiale.

L’esposizione raccoglie reperti preziosi dal II al XVIII secolo, molti dei quali mai mostrati al pubblico: dalle capselle d’argento con le reliquie dei martiri aquileiesi, rinvenute negli scavi del 1871, al frammento della Vera Croce donato dall’imperatore Eraclio nel 630. Un percorso che racconta fede, vita quotidiana e tradizioni della comunità gradese attraverso quasi duemila anni.

La gestione sarà affidata alla Fondazione So.Co.B.A., mentre l’allestimento è stato curato dallo studio MOD.LAND. Il museo sarà visitabile in giornate dedicate tra dicembre e inizio gennaio, su due piani completamente ripensati per accogliere il nuovo capitolo della storia di Grado.

