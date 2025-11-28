A Grado apre il Museo Civico del Tesoro: in mostra reperti dal II al XVIII secolo

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dopo oltre vent’anni di attesa, Grado apre il suo Museo Civico del Tesoro, un nuovo spazio dedicato alla storia millenaria della Basilica di Sant’Eufemia e della comunità lagunare. Il taglio del nastro è previsto per sabato 6 dicembre negli spazi restaurati dell’ex Canonica, dando finalmente attuazione all’accordo siglato nel 2006 tra Comune, Parrocchia e Ministero della Cultura. Il museo sarà intitolato a monsignor Sebastiano Tognon, l’arciprete che custodì il Tesoro durante la Prima Guerra Mondiale.

L’esposizione raccoglie reperti preziosi dal II al XVIII secolo, molti dei quali mai mostrati al pubblico: dalle capselle d’argento con le reliquie dei martiri aquileiesi, rinvenute negli scavi del 1871, al frammento della Vera Croce donato dall’imperatore Eraclio nel 630. Un percorso che racconta fede, vita quotidiana e tradizioni della comunità gradese attraverso quasi duemila anni.

La gestione sarà affidata alla Fondazione So.Co.B.A., mentre l’allestimento è stato curato dallo studio MOD.LAND. Il museo sarà visitabile in giornate dedicate tra dicembre e inizio gennaio, su due piani completamente ripensati per accogliere il nuovo capitolo della storia di Grado.