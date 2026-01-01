A Grado il tuffo di San Silvestro sfida freddo e bassa marea

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nemmeno il freddo pungente e la bassa marea hanno fermato il tradizionale tuffo di San Silvestro sulla spiaggia di Grado, rito ormai immancabile per salutare l’anno che se ne va e augurarsi fortuna per quello in arrivo. Per l’undicesimo anno consecutivo una cinquantina di temerari ha affrontato le acque dell’Isola del Sole, con condizioni climatiche decisamente più proibitive rispetto allo scorso anno.

A guidare il gruppo, come sempre, è stato Marco Negrini, ideatore e anima dell’iniziativa nata quasi per gioco nel 2014. Quest’anno il termometro segnava 7 gradi all’esterno e appena 6 in mare. A complicare il tutto, il picco di bassa marea ha costretto i partecipanti a camminare per circa 200 metri prima di riuscire a tuffarsi con l’acqua almeno alle anche. Tre le tradizionali rincorse verso il mare, tra risate, travestimenti e berretti rossi.

Il tuffo gradese si è svolto in contemporanea con quello di Lignano, condividendo idealmente lo stesso momento di festa. Dopo il bagno, il brindisi finale ha riunito tutti ad Aquileia, chiudendo in allegria un appuntamento goliardico che continua, anno dopo anno, a richiamare appassionati anche da fuori regione.