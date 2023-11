A Grado serve una sede permanente dei Vigili del Fuoco

“E’ oramai improrogabile l’apertura di una sede permanente dei Vigili del fuoco sull’isola di Grado”. Lo affermano in una nota Damjan Nacini e Claudio Ughi, rispettivamente segretario regionale e provinciale del Conapo, Sindacato autonomo Vigili del Fuoco. La Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato per il prossimo triennio ulteriori finanziamenti che garantiranno però solo un’apertura stagionale di un presidio di Vigili del fuoco lasciando che l’isola, per gran parte dell’anno, sia coperta dalla squadra professionista dei Vigili del fuoco di Monfalcone con tempi inevitabilmente più lunghi per rispondere alle richieste di soccorso. “Ringraziamo la Regione per le ulteriori risorse – affermano i sindacalisti – ma la necessità di aprire quanto prima una sede permanente attiva 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, è sempre più attuale considerato che da Monfalcone una squadra impiega circa 30 minuti per arrivare sull’Isola, senza considerare poi l’eventuale necessità dell’uso di mezzi nautici per prestare soccorso all’interno della laguna. E’ giunta l’ora – concludono Nacini e Ughi – che tutte le parti politiche regionali chiedano congiuntamente al Ministero dell’Interno l’apertura di una sede permanente di Vigili del fuoco professionisti a Grado. Ogni rinvio potrebbe essere dannoso per il soccorso ai gradesi”.

(Foto: archivio)