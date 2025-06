A Ieronizza due piccoli eroi: individuano e segnalano ordigno

Hanno 7, 10 e 11 anni i tre bimbi che nel tardo pomeriggio di giovedì 12 giugno, giocando nell’acqua del torrente Alberone, nella zona di Ieronizza di Savogna, hanno trovato uno strano oggetto metallico che li ha allarmati, inducendoli a chiamare il papà dei due più piccoli. Il genitore, infatti, li aveva istruiti a dovere sulla pericolosità di oggetti di quel tipo, facendo anche vedere loro il video di Nicolas Marzolino, che a causa dell’esplosione di una bomba ritrovata casualmente per terra, a 15 anni ha perso la vista e la mano destra. I due fratellini e la loro amichetta, ricordando quel video che papà aveva mostrato loro, hanno percepito il pericolo per quella che con ogni probabilità era una bomba della Prima Guerra Mondiale rimasta inesplosa e hanno dato l’allarme. L’ordigno è stato fatto brillare ieri e oggi, i tre bambini, si sentono un po’ eroi. Al papà l’orgoglio per il loro comportamento e la voglia di mandare un messaggio: “Informazione e prevenzione sono sempre importantissimi per evitare che tragedie come quelle di Nicolas possano ripetersi”