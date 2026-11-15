A Lavariano di Mortegliano Festa dell’Oca e del Vin Novello

Il tradizionale stappo della prima bottiglia ha dato ieri il via alla 29ª Festa dell’Oca e del Vin Novello, che per tutto il fine settimana anima Lavariano. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale e di promozione del territorio Naturalmente Lavariano, riunisce i sapori della cucina friulana e le consuetudini di San Martino, con piatti a base d’oca, vini del territorio e un programma che coinvolge produttori, scuole e realtà della ristorazione.

Il valore del volontariato e la capacità della festa di richiamare visitatori anche oltre confine sono al centro del saluto del presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin, presente all’apertura insieme ai consiglieri regionali Alberto Budai, Igor Treleani, Massimiliano Pozzo e Massimo Moretuzzo.

“Questa festa ha sempre visto una bella partecipazione del Consiglio regionale ed è un momento di comunità che sa accogliere visitatori dal Friuli e anche dall’Austria – ha sottolineato Bordin –. I complimenti vanno all’associazione organizzatrice e a tutti i volontari che, durante l’anno, mettono tempo ed energie nella preparazione. A loro va un grazie di cuore per tenere vive le nostre comunità e far conoscere i prodotti del territorio”.

Il presidente ha quindi richiamato il sostegno delle istituzioni al mondo associativo. “Dietro questi risultati c’è un lavoro di squadra. Come Regione abbiamo voluto far sentire in questi anni la nostra vicinanza al volontariato, perché conosciamo il valore di questo impegno: crea occasioni di incontro, valorizza le nostre tradizioni e contribuisce anche a far muovere l’economia del Friuli Venezia Giulia”.

Un ringraziamento agli organizzatori e a quanti hanno collaborato alla riuscita della manifestazione è arrivato anche dal sindaco di Mortegliano Roberto Zuliani. Il primo cittadino ha ricordato le radici contadine della festa di San Martino, una consuetudine che a Lavariano continua a rinnovarsi nella voglia di stare insieme. Agli ospiti ha rivolto l’auspicio di tornare nei propri paesi con un ricordo positivo della comunità e della sua accoglienza.

Tra gli appuntamenti della festa, il concorso gastronomico “Oca e Vin Novello nel dì di San Martino” raggiunge la quindicesima edizione, con un successo crescente e una giuria qualificata chiamata a valutare le proposte dei concorrenti. Il tema di quest’anno, “Coscia d’Oca con fantasia, nella civiltà rurale”, invita a interpretare con creatività uno dei piatti simbolo della tradizione locale.